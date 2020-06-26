Çorum'da kuş çeşmeleri yetim kaldı
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Çorum'da kuş çeşmeleri yetim kaldı

Çorum'da kuşlar susuz kalmasın diye çok sayıda kuş çeşmesi inşaa eden İsmail Diren(91) hayatını kaybetti.

Çorum'da kuş çeşmeleri yetim kaldı
26.06.2020 17:22 | Son Güncelleme: 26.06.2020 18:43

Çorum'da kuşlar susuz kalmasın diye çok sayıda kuş çeşmesi inşaa eden İsmail Diren(91) hayatını kaybetti.

Yaz aylarında kuşların susuz kaldığını gören inşaat ustası İsmail Diren, emekli olduktan sonra park, camii bahçesi ve mezarlıklara kuş çeşmesi inşaa etmeye başladı. Kendi imkanları ile şehrin değişik bölgesinde çok sayıda kuş çeşmesi inşaa eden İsmail usta bu sabah bir süredir tedavi gördüğü Elit park Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Yaşlılığa bağlı organ yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği öğrenilen İsmail Diren için ilkinde namazından sonra Ulu mezarlıkta cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından İsmail Diren 2003 yılında vefat eden hanımı Rukiye Diren'in yanına defnedildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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