Çorum'da kurbanlık yüklü tırın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çorum'da kurbanlık yüklü tırın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Çorum'da kurbanlık yüklü tırın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Emrah Akıllı - Haberler | Güncel

Çorum'un Osmancık ilçesinde kurbanlık yüklü tırın, kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde kurbanlık yüklü tırın, kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gümüşhane'den Kocaeli'ne kurbanlık götüren İslam Acar'ın kullandığı 29 AAJ 829 kupa plakalı tır, D100 Karayolu Osmancık Asya Kavşağı'ndaki kırmızı ışıkta bekleyen Celalettin Sezer yönetimindeki 61 NL 540 kupa plakalı tıra çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tır sürücüleri kazayı yaralanmadan atlatırken kurbanlık yüklü tırda yolcu olarak bulunan ve isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tırdaki kurbanlık hayvanların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Akıllı

'Araçta konser' normal konsere döndü! Şevval Sam'ın müzik ziyafetinde koronavirüs unutuldu
"Araçta konser" normal konsere döndü! Şevval Sam'ın müzik ziyafetinde koronavirüs unutuldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Murat Kurum Mustafa Varank Fahrettin Koca
Magazin Şener Şen Ezgi Mola Cem Yılmaz Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Burak Elmas Şenol Güneş Emre Kocadağ Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çorum'da kurbanlık yüklü tırın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 21:54:40. #1.16#

title