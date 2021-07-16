Çorum'da kurbanlık boğa "Altınbaş" 40 bin liralık fiyatıyla alıcısını bekliyor
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Çorum'da kurbanlık boğa "Altınbaş" 40 bin liralık fiyatıyla alıcısını bekliyor

Çorum'da kurbanlık boğa 'Altınbaş' 40 bin liralık fiyatıyla alıcısını bekliyor
Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Çorum'da Kurban Bayramı dolayısıyla 1300 kilogram ağırlığındaki boğa, 40 bin liradan satışa çıkarıldı.

Çorum'da Kurban Bayramı dolayısıyla 1300 kilogram ağırlığındaki boğa, 40 bin liradan satışa çıkarıldı.

Merkeze bağlı Yoğunpelit köyünde hayvancılık yapan Müslüm Seyis, çiftliğinde yetiştirdiği ve "Altınbaş" ismini verdiği simmental cinsi boğayı kurbanlık pazarında 40 bin liradan satışa sundu.

Seyis, AA muhabirine, boğanın çok güçlü ve sağlıklı olduğunu, neredeyse rekor ağırlığa ulaştığını, bu nedenle ikinci el otomobil ücretine satmaya karar verdiğini söyledi.

Hayvancılığı 25 yıldır yaptığını, 200 civarında büyükbaş hayvanı olduğunu belirten Seyis, "Yılda 35 civarında dana doğuyor. Diğerlerinden daha iyi olan 3'ünü damızlık olarak ayırıyoruz. 2 yaşını doldurduğunda, ortalama 500 kilograma ulaştığında kasapta kesimini yaptırıyoruz. Altınbaş'ı, çok iyi gelişim göstermesinden dolayı kestirmedik. Kurban Bayramı'na beklettik. Şu anda dananın ağırlığı 1300 kilogram. Şimdiden alıcısına hayırlı olsun." dedi.

Çorum'da kurbanlık boğa 'Altınbaş' 40 bin liralık fiyatıyla alıcısını bekliyor
Çorum'da kurbanlık boğa 'Altınbaş' 40 bin liralık fiyatıyla alıcısını bekliyor
Çorum'da kurbanlık boğa 'Altınbaş' 40 bin liralık fiyatıyla alıcısını bekliyor
Çorum'da kurbanlık boğa 'Altınbaş' 40 bin liralık fiyatıyla alıcısını bekliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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Çorum'da kurbanlık boğa "Altınbaş" 40 bin liralık fiyatıyla alıcısını bekliyor - Haberler
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