Çorum'da Kurban Bayramı tatili dönüşü dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşanıyor

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçiren ve tatil dönüşü için yola çıkanlar, Ankara-Samsun kara yolunda trafik yoğunluğuna neden oldu.