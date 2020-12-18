Çorum'da kumar oynayan 26 kişi suçüstü yakalandı
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Çorum'da kumar oynayan 26 kişi suçüstü yakalandı

18.12.2020 16:57 | Son Güncelleme: 18.12.2020 17:00
Çorum'da kumar oynayan 26 kişi suçüstü yakalandı

Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlenen 26 kişiye para cezası uygulandı.

Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlenen 26 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Teknik takibin ardından harekete geçen ekipler, 4 farklı adrese düzenlediği eş zamanlı baskında 26 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı.

Operasyonda ayrıca bir dernek merkezindeki gizli bölmede 2 ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi.

Dernek yöneticileri hakkında soruşturma başlatılırken, kumar oynadıkları tespit edilen kişilere de para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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