Çorum'da kumar oynatılan dernek binasındaki 6 kişiye para cezası verildi - Haberler
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Çorum'da kumar oynatılan dernek binasındaki 6 kişiye para cezası verildi

Çorum'da kumar oynatılan dernek binasındaki 6 kişiye para cezası verildi
AA / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Çorum'da bir dernek merkezinde kumar oynayan 6 kişiye idari para cezası uygulandı.

ÇORUM (AA) - Çorum'da bir dernek merkezinde kumar oynayan 6 kişiye idari para cezası uygulandı.

Gazi Caddesi'nde faaliyet gösteren Çorum Olta Balıkçılığını Sevenler ve Yaşatanlar Derneği'nde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlat Büro Amirliği ekipleri, cumhuriyet savcısından arama kararı çıkartarak girdikleri dernek merkezinde 6 kişinin kumar oynadığını tespit etti.

Dernekte yapılan aramada 970 lira ile kumar oynamak için kullanılan eşyalar bulundu. Dernekteki 6 kişiye kumar oynadıkları gerekçesiyle toplam 8 bin 16 lira para cezası verildi.

Dernek başkanı N.K. ile dernekte kumar oynadığı tespit edilen zanlılardan Tuncay Ş, başka bir suçtan aranma kaydının bulunması nedeniyle gözaltına alındı.

Necip K, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Çorum'da kumar oynatılan dernek binasındaki 6 kişiye para cezası verildi

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AA / Kemal Ceylan - Son Dakika Haberleri

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