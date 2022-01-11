ÇORUM'DA KULEYE ÇIKAN KİŞİ İKNA EDİLEREK İNDİRİLDİ

ÇORUM (DHA) - ÇORUM'da 70 metrelik kuleye çıkan Kadir K., polis ekiplerinin 1 saat süren ikna çabası sonucu indirildi.

Gazi Caddesi'nde öğlen saatlerinde 70 metre yükseklikteki demir kulede bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine kuleye polis, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ekipler, Kadir K. olduğunu belirlediği kişiyi 1 saat süren ikna çabalarının ardından kuleden indirdi. Aksaray'dan Çorum'a gelen ve önceki gün de bazı iş yerleri ve belediyeye ait tabelalara zarar verdiği belirlenen Kadir K. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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