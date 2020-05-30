Çorum'da küçük sanayi sitesinde yangın - 1
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Çorum'da küçük sanayi sitesinde yangın - 1

ÇORUM'da Küçük Sanayi Sitesi'nde bir marangoz atölyesinde çıkan yangın diğer işyerlerine de sıçradı.

Çorum'da küçük sanayi sitesinde yangın - 1
30.05.2020 04:54 | Son Güncelleme: 30.05.2020 04:54

ÇORUM'da Küçük Sanayi Sitesi'nde bir marangoz atölyesinde çıkan yangın diğer işyerlerine de sıçradı. Yangın nedeniyle, ilk belirlemelere göre 5 dükkan yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın, çok sayıda işletmenin faaliyet gösterdiği Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir marangoz atölyesinde çıktı. Atölyedeki ahşap malzemenin henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki değirmen makineleri imalatı yapılan iş yeri ile boya deposuna sıçradı. Patlamalarında yaşandığı yangın sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahale ettiği yangın uzun uğraşları sonucunda iki saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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