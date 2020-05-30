Çorum'da Küçük Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
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Çorum'da Küçük Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı

Çorum'da Küçük Sanayi Sitesi'nde çıkan yangında soğutma çalışmaları tamamlandı.

Çorum'da Küçük Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
30.05.2020 08:23 | Son Güncelleme: 30.05.2020 08:23

Çorum'da Küçük Sanayi Sitesi'nde çıkan yangında soğutma çalışmaları tamamlandı.

Alınan bilgiye göre, kentte çok sayıda işletmenin faaliyet gösterdiği sanayi sitesindeki 21'inci Cadde'de bulunan marangoz atölyesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Atölyedeki ağaç malzemenin tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki değirmen makineleri imalatı yapılan iş yeri ile boya deposuna sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahale ettiği yangın sırasında, boya deposunda patlamalar meydana geldi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda alevler, yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

İtfaiye ekipleri, büyük çapta hasar oluşan üç iş yerine ait 5 dükkanın bulunduğu bloktaki yangında soğutma çalışmalarını tamamladı.

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat da yangın mahalline gelerek itfaiye ekiplerinin çalışmalarını koordine etti. Yağbat ayrıca iş yeri sahiplerine "Geçmiş olsun" temennisinde bulundu.

Yangının ardından dükkanlarını kontrol eden iş yeri sahipleri, alevlerden zarar görmeyen eşyaları dışarı çıkardı. Çatıları tamamen yanan ve dükkanların büyük ölçüde kullanılamaz hale gelen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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