Çorum'da Küçük Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
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Çorum'da Küçük Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı

Çorum'da Küçük Sanayi Sitesi'nde çıkan yangın kontrol altına alındı.

30.05.2020 05:41 | Son Güncelleme: 30.05.2020 05:46

Çorum'da Küçük Sanayi Sitesi'nde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, kentte çok sayıda işletmenin faaliyet gösterdiği sanayi sitesindeki 21'inci Cadde'de bulunan marangoz atölyesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Atölyedeki ağaç malzemenin tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki değirmen makineleri imalatı yapılan iş yeri ile boya deposuna sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahale ettiği yangın sırasında, boya deposunda patlamalar meydana geldi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda alevler, yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

İtfaiye ekipleri, büyük çapta hasar oluşan üç ayrı iş yerine ait 5 dükkanın bulunduğu bloktaki yangında soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Olay yerine gelen iş yeri sahiplerinin üzüntülü olduğu gözlendi.

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat da yangın mahalline gelerek itfaiye ekiplerinin çalışmalarını koordine etti. Yağbat ayrıca iş yeri sahiplerine de "geçmiş olsun" temennisinde bulundu.

Çorum'da Küçük Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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