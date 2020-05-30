Çorum'da Küçük Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
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Çorum'da Küçük Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı

Yangın yerinden görüntüler İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi Çorum'da Küçük Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı ÇORUM (AA) – Çorum'da Küçük Sanayi Sitesi'nde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

30.05.2020 03:27 | Son Güncelleme: 30.05.2020 03:32

Yangın yerinden görüntüler

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi Çorum'da Küçük Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı

ÇORUM (AA) – Çorum'da Küçük Sanayi Sitesi'nde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, kentte çok sayıda işletmenin faaliyet gösterdiği sitedeki iki iş yerinde yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere, olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibince müdahale edildi.

Zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Çorum'da Küçük Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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