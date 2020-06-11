Çorum'da köylülerin "aslan" tedirginliği sürüyor
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Çorum'da köylülerin "aslan" tedirginliği sürüyor

Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Aşağı Emirhalil köyü kırsalında aslan görüldüğü iddiası üzerine bölgede vatandaşların heyecanlı bekleyişi sürüyor.

Çorum'da köylülerin
11.06.2020 17:45 | Son Güncelleme: 11.06.2020 18:29

Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Aşağı Emirhalil köyü kırsalında aslan görüldüğü iddiası üzerine bölgede vatandaşların heyecanlı bekleyişi sürüyor.

Köy muhtarı Hasan Durak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyde hayvan otlatan bir çobanın 3 gün önce kendisine, "Muhtarım hayvanlara bir şey saldırıyor" dediğini ve saldıran hayvanın fotoğrafını gönderdiğini söyledi.

Fotoğrafı incelediğinde, hayvanı aslana benzettiğini belirten Durak, "Çoban arkadaşımızı arayınca, 'evet muhtarım aslandı bu. Ben de öyle gördüm' dedi. 20 gündür birkaç hayvanımız kayıp. Leşlerini bulduk. Jandarmaya haber verdik. Onlar da büyük ihtimalle aslan dedi. Daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri geldi ve çalışma yaptı. Bölgeye fotokapanlar yerleştirdiler." dedi.

Olayın ne olduğunun ortaya çıkmasını beklediklerini dile getiren Durak, "Bu olay en kısa sürede netleşir inşallah. Çünkü köylüler tedirgin, korkuyor. Vatandaşlara, 'Tek başınıza bir yere gitmeyin' diye uyarıda bulundum. 'Varsa silahınızı yanınıza alın' dedim ancak hububat sezonu başladığı için insanların araziye gitmesi lazım. Bir an önce sonuçlanmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Köy sakinleri de korkudan evlerinden çıkamadıklarını belirterek, panik içinde olduklarını, dışarıda gruplar halinde dolaştıklarını anlattı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözler de bölgeye yerleştirdikleri fotokapanları sürekli kontrol ettiklerini, gezinen hayvanın kısa sürede tespit edilmesini beklediklerini kaydetti.

Olay

Aşağı Emirhalil köyü yakınlarındaki arazide hayvan otlatan ve bölgede kaybolan iki büyükbaş hayvanı parçalanmış halde bulan bir kişi, arazide gördüğü hayvanı aslana benzetip cep telefonunun kamerasıyla uzaktan fotoğrafını çekmişti.

Bunun üzerine jandarma ile araziye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri bölgede araştırma yapmış, drone yardımıyla gerçekleştirilen incelemelerde şu ana kadar herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.

Hayvanın tespit edilmesi için bölgeye fotokapan yerleştirilmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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