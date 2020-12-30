Çorum'da köylüler taş ocağı yapımına tepki göstermek için fidan dikti
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Çorum'da köylüler taş ocağı yapımına tepki göstermek için fidan dikti

30.12.2020 14:25 | Son Güncelleme: 30.12.2020 14:25
Çorum'da köylüler taş ocağı yapımına tepki göstermek için fidan dikti

Çorum'da iki köyün kullandığı mera alanına kurulan taş ocağının bölgedeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerini engelleyeceği gerekçesiyle ruhsatının iptalini isteyen vatandaşlar, taş ocağı çevresine fidan dikerek tepkilerini dile getirdi.

Çorum'da iki köyün kullandığı mera alanına kurulan taş ocağının bölgedeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerini engelleyeceği gerekçesiyle ruhsatının iptalini isteyen vatandaşlar, taş ocağı çevresine fidan dikerek tepkilerini dile getirdi.

Merkeze bağlı Elmalı ve Palabıyık köyleri arasındaki 963 dönüm alana kurulan taş ocağı, bölge sakinlerinin tepkilerine neden oldu.

Ellerinde Türk bayrakları ve pankartlarla köy meydanında toplanan köylüler, slogan atarak yürüyerek, taş ocağının çevresine 50 çam fidanı dikti.

Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Elmalı Köyü Muhtarı Saffet Erdemli, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık bin kişinin yaşadığı iki köyde 5 bin civarında büyük ve küçükbaş hayvan yetiştirildiğini, ayrıca bölgede 50'den fazla kişinin çalıştığı tavuk çiftliklerinin bulunduğunu söyledi.

Bölgede taş ocağı kurulması için 2017 yılında çalışma başlatıldığını belirten Erdemli, "Ancak o dönem köylülerimizin tepki göstermesiyle iptal edildi. Daha sonra yeniden çalışma başlatılmış. Biz, yaklaşık bir ay önce burada iş makineleri çalışmaya başlayınca taş ocağı kurulduğundan haberdar olduk. Ocak ruhsatının iptali için yerel yöneticilere başvurduk, yasal süreci de başlattık. Ocak kapanana kadar mücadele edeceğiz." dedi.

Köy sakinlerinden Fatih Erten de bölgede 3 taş ocağı bulunduğunu, açılacak dördüncü taş ocağının, bölgedeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerini sona erdireceğini öne sürdü.

Köyde yaşayan birçok gencin devlet desteğiyle hayvancılık yapmaya başladığını aktaran Erten, çevrenin, tarım ve hayvancılığın, ocağın faaliyetlerinden olumsuz etkileneceğini düşündüklerini vurgulayarak ruhsatın iptalini istediklerini söyledi.

Tavuk çiftliği sahibi Yaşar Erten de ilgili firmanın aldığı "ÇED raporu gerekli değildir" belgesi ile ilgili itirazda bulunduklarını, yürütmenin durdurulması ve ruhsatın iptal edilmesi için hukuki süreci başlattıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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