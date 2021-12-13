Çorum'da köy pazarında çıkan yangın, 8 iş yerinde hasara neden oldu - Haberler
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Çorum'da köy pazarında çıkan yangın, 8 iş yerinde hasara neden oldu

Çorum'da köy pazarında çıkan yangın, 8 iş yerinde hasara neden oldu
AA / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Çorum'un Alaca ilçesindeki köy pazarında çıkan yangında 8 iş yerinde maddi hasar oluştu.

ÇORUM (AA) - Çorum'un Alaca ilçesindeki köy pazarında çıkan yangında 8 iş yerinde maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Denizhan Mahallesi'ndeki kapalı pazar alanının yanında bulunan Alaca Belediyesine ait köy pazarında yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine pazar alanına sevk edilen Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

Pazar alanında ısınmak amacıyla yakılan ateşten çıktığı tespit edilen yangın, 8 iş yerinde hasara neden oldu.

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AA / Kemal Ceylan - Son Dakika Haberleri

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