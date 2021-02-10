Çorum'da köy okulları yeniden yüz yüze eğitime hazırlanıyor
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Çorum'da köy okulları yeniden yüz yüze eğitime hazırlanıyor

10.02.2021 15:19 | Son Güncelleme: 10.02.2021 15:22
Çorum'da köy okulları yeniden yüz yüze eğitime hazırlanıyor

Çorum'da 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime başlanması planlanan köy okullarında bakım ve temizlik çalışmaları sürüyor.

Çorum'da 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime başlanması planlanan köy okullarında bakım ve temizlik çalışmaları sürüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında bir süredir kapalı olan köy okullarının 15 Şubat'ta yeniden yüz yüze eğitime açılmasının kararlaştırılmasıyla okullarda çalışma başladı.

Bu kapsamda okul önlerindeki yaya geçitlerinden sınıflardaki oturma planına kadar bütün hazırlıklar Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği kriterlere uygun olarak yürütülüyor.

Çorum'da 16 köyden öğrencilerin taşımalı sistemde eğitim gördüğü Türkler Köyü İlkokulu ve Ortaokulunda da hummalı bir çalışma gerçekleştiriliyor.

Okulun bahçesindeki geleneksel oyunların çizgileri yenilendi. Sınıflar, koridorlar, lavabolar ve öğrencilerin kullanım alanları görevliler tarafından dezenfekte edilirken okulun birçok noktasına sosyal mesafe ve hijyen kuralları için uyarı broşürleri asıldı.

Sınıf mevcutları sosyal mesafe kuralına uygun belirlenirken, öğrencilerin dönem boyunca aynı masayı kullanması için öğrenci sıraları isimlendirildi.

Ayrıca Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığınca belirlenen kriterler yerine getirilerek öğrenciler için güvenli eğitim alanı oluşturulması hedefleniyor.

Okul müdürü Kemal Baltacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okuldaki hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığını, son birkaç rötuş üzerinde çalıştıklarını söyledi.

200 öğrencili okulu 15 Şubat'a en iyi şekilde hazırlamak istediklerini belirten Baltacıoğlu, "Kovid-19 salgını sebebiyle 11 Mart 2020'den beri uzaktan eğitim veriyoruz. Bakanlığımızdan aldığımız talimatlar doğrultusunda her türlü tedbiri aldık. Eğitim öğretime hazır şekilde öğrencilerimizi bekliyoruz." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığınca oluşturulan heyetin denetiminin ardından başta "Okulumuz Temiz" olmak üzere gerekli belgeleri aldıklarını dile getiren Baltacıoğlu, "Öğrenciler de okulu özledi. Öğrencilerimize kavuşacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Eğitimciler olarak öğrenciler kadar heyecanlıyız ve dört gözle onları bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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