Çorum'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 216 kişiye 372 bin lira para cezası verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çorum'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 216 kişiye 372 bin lira para cezası verildi

15.02.2021 14:59 | Son Güncelleme: 15.02.2021 15:02
Çorum'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 216 kişiye 372 bin lira para cezası verildi

Çorum'da ocak ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında tedbirlere uymadığı gerekçesiyle 216 kişiye 372 bin 903 lira idari para cezası uygulandı.

Çorum'da ocak ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında tedbirlere uymadığı gerekçesiyle 216 kişiye 372 bin 903 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, salgınla mücadele kapsamında denetimlerin aralıksız devam ettiği belirtildi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında ekiplerin gerek yüz yüze, gerekse araç megafonundan vatandaşları kurallara uygun davranmaları yönünde uyarıldığı anlatılan açıklamada, "Sokağa çıkma yasağını ihlalden 65 yaş üstü bir kişiye 795 lira, 20 yaş altı 17 kişiye 13 bin 760 lira, sosyal mesafe kuralına uymayan 42 kişiye 104 bin 311 lira, maske zorunluluğu kuralına uymayan 65 kişiye 29 bin 122 lira, karantina ihlalleri sebebiyle 9 kişiye 13 bin 849 lira ve kapalı alanlarda yapılan işlemlerden 82 kişiye 211 bin 66 lira olmak üzere toplam 372 bin 903 lira idari para cezası uygulanmıştır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Meral Akşener Fahrettin Koca Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Müge Anlı Sezen Aksu Aleyna Tilki Demet Akalın
Spor Erol Bulut Cüneyt Çakır Osman Özköylü Kerem Aktürkoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çorum'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 216 kişiye 372 bin lira para cezası verildi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 15:20:49. #1.16#
title