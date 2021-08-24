Çorum'da Kovid-19'a yakalanan solist, karantinaya girdiği evinin balkonunda konser verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çorum'da Kovid-19'a yakalanan solist, karantinaya girdiği evinin balkonunda konser verdi

Çorum'da Kovid-19'a yakalanan solist, karantinaya girdiği evinin balkonunda konser verdi
Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Kültür Sanat

Çorum'da internet üzerinden yayın yapan bir televizyon kanalında pazartesi günleri canlı yayınlanan müzik programında şarkılar seslendiren müzisyen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle stüdyoya gidemeyince, bu haftaki canlı yayını karantinaya girdiği...

Çorum'da internet üzerinden yayın yapan bir televizyon kanalında pazartesi günleri canlı yayınlanan müzik programında şarkılar seslendiren müzisyen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle stüdyoya gidemeyince, bu haftaki canlı yayını karantinaya girdiği evinin balkonundan yaparak izleyicilere eğlenceli bir akşam yaşattı.

Çorum Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Çorum Web TV'de pazartesi günleri yayınlanan "Akustik Perde" programının solisti İbrahim Sarıca, Kovid-19'a yakalandığını ve karantinaya girdiğini, bu nedenle bu hafta canlı yayına katılamayacağını kanal yöneticilerine iletti.

Önce programı bu hafta yayınlamamayı düşünen kanal yöneticileri, ardından solistin sağlık durumunun da iyi olduğu bilgisi üzerine yayının, Sarıca'nın evinin balkonundan yapılmasına karar verdi.

Belediye görevlileri, canlı yayın ekibi ve müzisyenlerden oluşan 15 kişilik ekip, gerekli hazırlıkları tamamlayarak Sarıca'nın evinin bulunduğu sokağa ses ve canlı yayın sistemi kurdu.

Kanal yöneticilerinin sürprizini memnuniyetle karşılayan Sarıca, Çorum Belediyesi Web TV'den canlı yayınlanan bir saatlik konser verdi.

Mahalle sakinleri de balkonlarından izledikleri konserde Sarıca'nın seslendirdiği şarkılara eşlik etti.

Sarıca, konserin ardından yaptığı konuşmada, organizasyonun Kovid-19'la mücadelede kendisine moral olduğunu söyledi.

Sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirten Sarıca, "Bugün çok farklı bir yerdeyiz. Maalesef ülkemizin de içinde bulunduğu Kovid-19 bana da denk geldi ama beni yalnız bırakmadınız. Gerçekten çok değişik duygular içindeyim. Beni yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki grup arkadaşlarım, Çorum Web TV, sizler iyi ki varsınız." dedi.

Çorum'da Kovid-19'a yakalanan solist, karantinaya girdiği evinin balkonunda konser verdi
Çorum'da Kovid-19'a yakalanan solist, karantinaya girdiği evinin balkonunda konser verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika John Kirby Fuat Oktay Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici
Magazin Serdar Ortaç Merve Boluğur Fahriye Evcen Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Burak Elmas Ünal Karaman Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Çorum'da Kovid-19'a yakalanan solist, karantinaya girdiği evinin balkonunda konser verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 22:58:24. #1.15#

title