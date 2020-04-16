Çorum'da koronavirüsü yenen 2 kişi alkışlarla taburcu edildi Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 2 kişi, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 2 kişi, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gördükleri tedavi sonucu sağlığına kavuşan Nurettin İpekli (64) ve Merve Aydın (22), hastane başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli ve sağlık çalışanları tarafından uğurlandı. İpekli ve Aydın, servisten çıkarken hastane personeli tarafından alkışlandı.

İpekli, gazetecilere yaptığı açıklamada, KOAH rahatsızlığı bulunduğunu ve 6 gündür tedavi gördüğünü belirterek "Çok şükür, bugün sağlığıma kavuştum. Başta hastane personelimiz olmak üzere devlet büyüklerimize çok teşekkür ederim. Lütfen evde kalın." dedi.

Aydın da bir hafta önce kontrol amacıyla hastaneye geldiğini ifade ederek "Ev karantinasındaydım. Belirtiler sonrası ben de hastaneye başvurdum ve bugün de taburcu oluyorum. Sağlık çalışanlarına çok teşekkür ederim. Çok ilgiliydiler. Bu mücadelede onlara destek vermek için herkes evinde kalsın." diye konuştu.

"Kovid-19 nedeniyle bir vefatımız var"

Başhekim Sezikli ise hastane olarak Kovid-19 salgını karşısında bir aydır yoğun bir mücadele verdiklerini söyledi. Bugüne kadar 500'ün üzerinde hasta yatırdıklarını anlatan Sezikli, "Bunların içine Kovid-19 pozitif olan hastalarımız da var, şüphesi olanlar da. 50'nin üzerinde testi pozitif çıkan hastamızı taburcu ettik. Bugüne kadar ilimizde Kovid-19 nedeniyle bir vefatımız var." dedi.

Hastanede halen tedavisi devam eden hastalar bulunduğuna işaret eden Sezikli, "Genel olarak Türkiye ortalamasında, hatta ortalamanın altında hasta sayımız var. Entübe hastalarımız da mevcut ancak bu iyi sürece rağmen halkımızdan mümkün olduğu kadar evde kalmalarını istiyoruz. Her zaman alkışlayarak güzel bir şekilde onları uğurlayamıyoruz. Kendilerini korumalarını bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA