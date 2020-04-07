Çorum'da koronavirüsü yenen 19 hasta taburcu edildi
Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 19 hastanın, iyileşerek taburcu edildiği bildirildi.
07.04.2020 13:00 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:00
Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 19 hastanın, iyileşerek taburcu edildiği bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde Kovid-19 teşhisi konulan 19 kişinin hastalığı yenerek tedavi gördükleri hastanelerden şifayla taburcu edildiği belirtildi.
Tüm hastalara geçmiş olsun dileğinde bulunulan açıklamada, fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür edildi.
Kaynak: AA