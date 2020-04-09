Çorum'da koronavirüs yasağına uymayan 83 kişiye para cezası Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 83 kişiye 87 bin 574 lira para cezası uygulandı.

Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 83 kişiye 87 bin 574 lira para cezası uygulandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 20 yaş altı, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile bağışıklık sistemi zayıf ve kronik rahatsızlığı olan kişilerin sokağa çıkma yasağı bulunduğu ayrıca sosyal mesafe kuralının gözetilmesinin zorunlu olduğu anımsatıldı.

İl genelinde 1-31 Mart tarihleri arasında yapılan denetimlerde, söz konusu yasağa aykırı davranan kişiler hakkında adli ve idari işlem yapıldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken 2 ayrı dernekte bulunan 18 kişiye Hıfzıssıhha Kanunu 282. maddesinden toplam 56 bin 700 TL idari para cezası uygulanmıştır. Yine ekiplerce araç megafonlarından ve yüz yüze yapılan uyarılara rağmen sokağa çıkma yasağını ihlalden, 65 yaş üstü 36 kişiye 16 bin 748 TL, 20 yaş altı 23 kişiye 11 bin 774 TL ve sosyal mesafe kuralına uymamaktan 6 kişiye de 2 bin 352 TL olmak üzere toplam 83 kişiye 87 bin 574 lira para cezası uygulanmıştır."

Kaynak: AA