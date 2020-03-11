Çorum'da 'koronavirüs' tedbirleri
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Çorum, Güncel

Çorum'da 'koronavirüs' tedbirleri

Çorum'da 'koronavirüs' tedbirleriÇORUM'da toplu taşıma araçları, duraklar, çocuk parkları ve camilerde koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapılıyor.

11.03.2020 19:15 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:19
Çorum'da 'koronavirüs' tedbirleri

Çorum'da 'koronavirüs' tedbirleri

ÇORUM'da toplu taşıma araçları, duraklar, çocuk parkları ve camilerde koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapılıyor.

Çorum'da vatandaşların yoğun olarak kullandığı toplu ulaşım araçları, kapalı duraklar, camiler, çocuk oyun alanları, otobüs terminali, belediye hizmet binalarında dezenfekte çalışmaları başlatıldı. Ekipler, kentin değişik noktalarında dezenfetke çalışması yürütüyor.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, koronavirüs salgınıyla ilgili önlemler aldıklarını belirterek, "Hemşehrilerimizden de hijyen kurallarına daha çok dikkat ederek topyekün seferberliğe dönüşen bu konuya katkılarını bekliyoruz. Unutulmamalıdır ki koronavirüsü aldığımız tedbirlerden daha güçlü değildir? dedi.

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Çorum'da 'koronavirüs' tedbirleri

Kaynak: DHA

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Çorum'da 'koronavirüs' tedbirleri

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