Çorum'da Korona virüsü yenen 13 hasta taburcu edildi Çorum'da Korana virüs tedavisi gören 13 hastanın daha iyileşerek hastaneden taburcu olduğu bildirildi.

Çorum'da Korana virüs tedavisi gören 13 hastanın daha iyileşerek hastaneden taburcu olduğu bildirildi.

Çorum Valiliği'nden yapılan açıklama da, şu ifadelere yer verildi; "İlimizde bugün itibariyle coranavirüs tedavisi görüp taburcu olanların sayısı toplam olarak 39'ya ulaşmıştır. Büyük bir fedakarlık ve titizlikle çalışmalarına devam eden tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" - ÇORUM

Kaynak: İHA