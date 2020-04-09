Çorum'da Korona virüs tedbirleri kapsamında 83 kişiye para cezası kesildi
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Çorum, 3. Sayfa

Çorum'da Korona virüs tedbirleri kapsamında 83 kişiye para cezası kesildi

Çorum'da, Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması ve soysam mesafe kurallarını ihlal eden 83 kişiye 87 bin 574 lira para cezası uygulandığı bildirildi.

09.04.2020 18:23 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:23
Çorum'da Korona virüs tedbirleri kapsamında 83 kişiye para cezası kesildi

Çorum'da, Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması ve soysam mesafe kurallarını ihlal eden 83 kişiye 87 bin 574 lira para cezası uygulandığı bildirildi.

Çorum emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama da, "Covid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken 2 ayrı dernekte bulunan 18 kişiye Hıfzısıhha Kanunu'nun 282. maddesinden 56 bin 700 TL, ayrıca araç megafonlarından ve yüz yüze yapılan uyarılara rağmen sokağa çıkma yasağını ihlalden, 65 yaş üstü 36 kişiye 16 bin 748 TL, 20 yaş altı 23 kişiye 11.774 TL,ve 6 kişiye sosyal mesafe kuralına uymamaktan 2 bin 352 TL olmak üzere toplam 30 bin 874 TL idari para cezası uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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