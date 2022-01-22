Çorum'da Kızılırmak Nehri'nin bir bölümü buz tuttu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çorum'da Kızılırmak Nehri'nin bir bölümü buz tuttu

Çorum'da Kızılırmak Nehri'nin bir bölümü buz tuttu
AA / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın Çorum sınırlarındaki bir bölümünün yüzeyi buzla kaplandı.

KIZILIRMAK, ÇANKIRI (AA) - Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın Çorum sınırlarındaki bir bölümünün yüzeyi buzla kaplandı.

Kentte yaklaşık bir haftadır etkili olan yağışla hava sıcaklıkları sıfır derecenin altında seyrediyor.

Özellikle kırsal kesimde sıfırın altında 10 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı hayatı olumsuz etkiliyor.

Soğuk hava nedeniyle Kızılırmak Nehri'nin yüzeyinin bir bölümü buzla kaplandı.

Kızılırmak'ın donmuş yüzeyi, dron ile havadan görüntülendi.

Nehrin buzla kaplı yüzeyi, Türkiye'nin en uzun köprülerinden, 1250 metre uzunluğundaki İskilip Köprüsü ile güzel görüntü oluşturdu.

Çorum'da Kızılırmak Nehri'nin bir bölümü buz tuttu

Çorum'da Kızılırmak Nehri'nin bir bölümü buz tuttu

Çorum'da Kızılırmak Nehri'nin bir bölümü buz tuttu

Çorum'da Kızılırmak Nehri'nin bir bölümü buz tuttu

AA / Kemal Ceylan - Son Dakika Haberleri

Kızılırmak, Türkiye, Çorum, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title