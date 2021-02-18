Çorum'da kız çocuğunu alıkoydukları iddiasıyla 4 kişi tutuklandı
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Çorum'da kız çocuğunu alıkoydukları iddiasıyla 4 kişi tutuklandı

18.02.2021 20:51 | Son Güncelleme: 18.02.2021 20:54
Çorum'da kız çocuğunu alıkoydukları iddiasıyla 4 kişi tutuklandı

Çorum'da bir süredir kayıp olarak aranan kız çocuğunu alıkoydukları iddiasıyla hakim karşısına çıkartılan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Çorum'da bir süredir kayıp olarak aranan kız çocuğunu alıkoydukları iddiasıyla hakim karşısına çıkartılan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sultan ve Mehmet E. çifti, 7 Ocak'ta çarşıya gitmek üzere evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 13 yaşındaki kızları C.E. hakkında kayıp ihbarında bulundu.

Ailenin başvurusu üzerine arama çalışmalarına başlayan polis ekipleri, kız çocuğunu Ankara'daki bir adreste buldu.

Operasyonda, C.E'yi alıkoydukları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si yabancı uyruklu 4 kişi tutuklandı, 4 yabancı uyruklu kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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