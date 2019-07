Çorum'da kısa kısa

İskilip Belediyesince inşa edilen aşevi dualarla hizmete açıldı.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, açılış töreninde yaptığı konuşmada, ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek ulaştırmak amacıyla aşevi inşa ettiklerini söyledi.

Aşevinde her gün 150 kişiye sıcak yemek vereceklerini belirten Sülük, "Ramazan ayında burada günlük bin kişiye dört çeşit sıcak yemek verdik. Ramazandan sonra da 150 kişiye her gün yemek veriyoruz." dedi.

Törene İskilip Kaymakamı Bayezıt Bestami Alkan, MHP İl Başkanı Arslan Kaynar, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Lek ile vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından davetlilere aşevinde pişen yemeklerden ikram edildi.

Sağlık Müdürlüğünden "sıcaklık" uyarısı

Çorum'da yaz mevsimi dolayısıyla hava sıcaklıklarının yüksek seviyelerde seyrettiği belirtilerek, özellikle 10.00-16.00 saatlerinde dikkatli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, yaptığı yazılı açıklamada, özellikle 65 yaş üstü bireylerin ve 4 yaş altı bebeklerin güneş ışığına doğrudan maruz kalmaksızın aşırı sıcaklardan korunması gerektiğini bildirdi.

Aşırı sıcakların çeşitli sağlık problemlerini de beraberinde getirdiğini vurgulayan Sobacı, "Sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut ısısı artmakta ve metabolizma yeni duruma uyum sağlamaya çalışmaktadır. Normalde terleme ile vücut ısısı dengede tutulmaya çalışılır ancak aşırı sıcaklarda sadece terleyerek vücut ısısı dengede tutulamaz. Yaşlılar, bebekler ve kronik hastalığı olanlarda terleme mekanizması ile vücut ısısının dengede tutulması her zaman mümkün olmayabilir." ifadelerini kullandı.

Şişmanlık, herhangi bir hastalığa bağlı yüksek ateş, aşırı sıvı kaybı, kalp hastalığı, ruh ve sinir hastalığı, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı ile tedavi amaçlı bazı ilaçların kullanımının sıcak havalarda terlemeyi etkileyen faktörlerden olduğuna dikkati çeken Sobacı, şunları kaydetti:

"Bu gibi durumlarda yükselen vücut ısısı beyin ve diğer hayati organlarda hasara yol açabilir. Sağlık sorunları ile karşı karşıya kalmamak için susuzluk hissi olmasa bile her gün en az 2-2,5 litre sıvı tüketilmelidir. Sıvı alımında su içmek esas olmakla beraber, su dışı sıvı alımında kahve, çay ve gazlı içecekler yerine süt, ayran ve meyve suyu gibi içecekler tercih edilmelidir. Kafein, alkol ve fazla miktarda şeker içeren içecekler vücuttan daha fazla sıvı kaybına yol açtığı için tüketilmemelidir. Beslenmeye özen gösterilmeli, vücut direncini artırmak ve vücudun yeterli miktarda vitamin ve mineral almasını sağlamak için bol miktarda sebze ve meyve tüketilmelidir."

Çorum'da yangın

Çorum'un Düvenci beldesinde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, S.Ö'ye ait Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki evde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki Ü.Y'nin evine sıçradı.

Belde belediye itfaiyesinin müdahalesiyle söndürülen yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.

Yangında dumandan etkilenen 2 kişi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA