Çorum'da Kış Lastiği Denetimi

Türkiye'nin önemli kara yolu geçiş güzergahlarından Çorum'da şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Karadeniz Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesi'nin kara yolu aracılığıyla birbirine bağlandığı Çorum'da, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimde, otobüs ve kamyonlar tek tek durduruldu. Ekipler, araç ve sürücü belgelerini kontrol ederken, araçlara kış lastiği takılıp takılmadığını, lastik diş kalınlıklarının belirlenen ölçülere uygun olup olmadığını dijital kumpas cihazıyla kontrol etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Feyzullah Dursun'un koordinesinde gerçekleşen denetimde gerekli şartları taşıyan araçların sürücülerine, kurallara uydukları için teşekkür edilerek yollarına devam etmelerine izin verildi.

"Zirveleri 10.00-16.00 saatleri arasında geçin"

Dursun, kış lastiği denetimi için durdurulan ağır vasıta sürücülerine, hava sıcaklıklarının düştüğünü ve bazı bölgelerde buzlanma görüldüğünü belirterek, "Özellikle yüksek zirveleri günün 10.00-16.00 saatleri arasında geçmenizi tavsiye ediyoruz. Bu tür büyük araçların yolda kalması, trafiğin aksamasına neden oluyor. Kurallara uymanız, en başta kendinizin, daha sonra trafikteki diğer insanların güvenliği için son derece gerekli." diye konuştu.

Kış lastiği takmayan ticari araçların trafik için daha büyük tehlike taşıdığına dikkati çeken Dursun, kış lastiği kullanımının 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında ticari araçlar için zorunlu olduğunun altını çizdi.

Dursun, "Bu yıl denetimleri çok sıkı tutacağız. Kış lastiği takmayan ticari araç sürücülerine 625 lira para cezası uyguluyoruz. Zinciri olmadan yola çıkan, kış lastiği takmayan, yolda kalıp trafiğin akışını bozan sürücüler para cezası ile karşı karşıya kalacak." dedi.

Kış lastiği önemli, denetimler sıklaşmalı

Kamyon sürücüsü Hayati Başaran, kış lastiği kullanımının zorunlu hale getirilmesinin ve her yıl denetiminin yapılmasının kendileri için son derece iyi olduğunu söyledi.

Gece gündüz yollarda olduklarını belirten Başaran, "Türkiye'nin her yerinde trafikte çok kötü manzaralarla karşılaşabiliyoruz. Bu nedenle lastiklerin ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Bütün sürücülere kış lastiği kuralına uymalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin kara yollarının çok iyi durumda olduğunu söyleyen Başaran, "Sürücülerin daha dikkatli davranmasıyla kazaların önüne geçilebilecektir. Özellikle kış şartlarında kış lastiği kullanımı büyük önem taşımaktadır. Ülkemizde yasal zorunluluk olan kış lastiği takılı olmayan araçların ne kadar çok yolda kaldıklarını, trafiği tehlikeye düşürdüklerini görüyoruz. Kar-kış şartlarında lastiğin önemi daha çok ortaya çıkıyor. Trafik ekiplerinin bu tür denetimleriyle sürücülerin daha bilinçli hale geleceğini düşünüyorum. Uygulanan cezaların da caydırıcı nitelikte olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.