Çorum'da Kış

Çorum'da etkili olan kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı, 30 köy yolu ulaşıma kapandı.



Kentte dün gece kuvvetini artıran kar dolayısıyla karayolları ekipleri yol açma ve tuzlama çalışmaları yaptı.



Çorum-Samsun karayolu Ahmediye köyü mevkisinde buzlanma nedeniyle trafik aksadı. Yokuşta buzlanma nedeniyle bir otomobilin kayması sonucu trafik bir süre durdu.



Trafik ekipleri sürücüleri araçlarına kar lastiği taktırmaları konusunda uyardı.



Öte yandan sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi de sürücülere zor anlar yaşattı.



Çorum'da etkili olan kar, 30 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Köy yollarını açmak için çalışma başlatıldı.