Çorum'da kimlik kartlarına e-İmza yükleme işlemleri başladı - Haberler
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Çorum'da kimlik kartlarına e-İmza yükleme işlemleri başladı

Çorum'da kimlik kartlarına e-İmza yükleme işlemleri başladı
AA / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Çorum'da, İçişleri Bakanlığı öncülüğünde, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 21 Eylül 2020'de hayata geçirilen Hayat Kimliğinle Kolay Projesi kapsamında kimlik kartlarına e-İmza yükleme işlemleri başladı.

ÇORUM (AA) - Çorum'da, İçişleri Bakanlığı öncülüğünde, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 21 Eylül 2020'de hayata geçirilen Hayat Kimliğinle Kolay Projesi kapsamında kimlik kartlarına e-İmza yükleme işlemleri başladı.

Proje kapsamında 50 ilde kimlik kartlarına e-İmza yüklenmesine bugün başlandı.

İnönü Caddesi'ndeki Valilik ek binasında faaliyet gösteren Çorum Nüfus Müdürlüğüne Nüfusmatik cihazı yerleştirildi.

E-İmza sahibi vatandaşlar, mesai saatleri içinde T.C. Kimlik Kartı ile kuruma gelerek, Nüfusmatik cihazı aracılığıyla önceden sahip oldukları e-İmzalarını kimlik kartlarına yükleyebilecek.

Hayatı kolaylaştıracak uygulama pazartesi günü 50 ilde başlıyor

Hayatı kolaylaştıracak uygulama pazartesi günü 50 ilde başlıyor

AA / Kemal Ceylan - Son Dakika Haberleri

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