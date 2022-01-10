Çorum'da kimlik kartlarına e-İmza yükleme işlemleri başladı
AA / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel
Çorum'da, İçişleri Bakanlığı öncülüğünde, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 21 Eylül 2020'de hayata geçirilen Hayat Kimliğinle Kolay Projesi kapsamında kimlik kartlarına e-İmza yükleme işlemleri başladı.
ÇORUM (AA) - Çorum'da, İçişleri Bakanlığı öncülüğünde, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 21 Eylül 2020'de hayata geçirilen Hayat Kimliğinle Kolay Projesi kapsamında kimlik kartlarına e-İmza yükleme işlemleri başladı.
Proje kapsamında 50 ilde kimlik kartlarına e-İmza yüklenmesine bugün başlandı.
İnönü Caddesi'ndeki Valilik ek binasında faaliyet gösteren Çorum Nüfus Müdürlüğüne Nüfusmatik cihazı yerleştirildi.
E-İmza sahibi vatandaşlar, mesai saatleri içinde T.C. Kimlik Kartı ile kuruma gelerek, Nüfusmatik cihazı aracılığıyla önceden sahip oldukları e-İmzalarını kimlik kartlarına yükleyebilecek.
AA / Kemal Ceylan - Son Dakika Haberleri
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