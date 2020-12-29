Çorum'da "Kim o" sorusuna "hırsız" yanıtına rağmen kapıyı açan ev sahipleri uyarıldı
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Çorum'da "Kim o" sorusuna "hırsız" yanıtına rağmen kapıyı açan ev sahipleri uyarıldı

29.12.2020 12:37 | Son Güncelleme: 29.12.2020 12:37
Çorum'da

Çorum'da Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, bir mizansenle kapı zillerine basıp tepkisini ölçtüğü vatandaşları, hırsızlık olaylarına karşı uyardı.

Çorum'da Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, bir mizansenle kapı zillerine basıp tepkisini ölçtüğü vatandaşları, hırsızlık olaylarına karşı uyardı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, kentteki ana cadde, meydan ve sokaklarda, vatandaşlara hırsızlık olaylarına karşı alınması gereken tedbirleri içeren broşür dağıttı.

Ekipler ayrıca ara sokaklarda rastgele apartmanların zillerine basarak, vatandaşların tepkilerini ölçtü.

Ziline basılan ve "Kim o?" diye soran bazı vatandaşların, polisin "hırsız" yanıtına rağmen bina kapısını açtığını gören ekipler, içeri girerek ev sahiplerini bilgilendirdi.

"Kim o?" dahi demeden kapısını açan vatandaşları da uyaran ekipler, "Zile kimin bastığını bilmeden, hatta tanımadığınız kişilere kapınızı açmayın. Evden kısa süreliğine çıksanız dahi kapınızı kilitlemeyi ihmal etmeyin." diye uyardı.

Polis ekiplerine uyarılarından ötürü teşekkür eden vatandaşlar ise bundan sonra daha dikkatli davranacaklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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