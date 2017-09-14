Çorum'da Ki 'Narko-sokak' Uygulamasında 17 Bin TL Para Cezası Kesildi
ÇORUM'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı 'narko-sokak' uygulamasında 8 araç trafikten men edilerek toplam 17 bin 494 lira para cezası kesildi.
ÇORUM'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı 'narko-sokak' uygulamasında 8 araç trafikten men edilerek toplam 17 bin 494 lira para cezası kesildi.
Çorum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bahçelievler Mahallesi'nde 'narko-sokak' uygulaması yapıldı. İki gezici, iki de sabit noktada yapılan uygulamalarda 296 kişi sorgulanırken, hakkında arama kararı bulunan 1 kişi yakalandı. Ekipler, 20 iş yeri ve çok sayıda otomobil kontrol ederek, 8 aracı trafikten men etti. Uygulamada 52 polis, 12 ekip aracı ve 1 narkotik dedektör köpeği katılırken toplam 17 bin 494 TL. para cezası uygulandı.
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