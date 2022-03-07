Çorum'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü, Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) ekiplerince yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT timlerince çalışma başlatıldı.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 17 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün kent merkezindeki iş yerinde, "kasten öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firarinin de Alaca ilçesine bağlı köyde saklandığı tespit edildi.

Takibe alınan hükümlüler, saklandıkları adreslerde yakalanarak cezaevine teslim edildi.