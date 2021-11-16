Son dakika! Kayıp ihbarı yapılan kişinin cesedi metruk evin çatısında bulundu

ÇORUM (AA) - Çorum'da kayıp ihbarı yapılan 24 yaşındaki gencin cansız bedeni, kent merkezindeki metruk bir evin çatısında elektrik tellerine dolanmış halde bulundu.

Kunduzhan Mahallesi'nde vatandaşların bir evin çatısında uzun süredir hareketsiz duran bir kişi olduğu ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Evde yapılan aramada çatıda elektrik tellerine dolanmış ceset bulundu. Cesedin kimliğinin, ailesinin 2 Kasım'da kayıp ihbarı yaptığı Bekir Güvenç (24) olduğu tespit edildi.

Ekiplerin ilk incelemesinde, çatıda elektrik tellerine takılan gencin, elektrik akımına kapılarak öldüğü belirlendi.

Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince metruk evin çatısından güçlükle indirilen Güvenç'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.