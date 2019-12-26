Çorum'da kayıp alzaymır hastasını 50 kişilik ekip arıyor

26.12.2019 14:44 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:44

Çorum'da camiye gitmek için evinden ayrılan ve 31 gündür haber alınamayan 78 yaşındaki alzaymır hastasını arama çalışmaları devam ediyor.

Ulukavak Mahallesi'nde yaşayan Hacı Osman Kayalı, 26 Kasım'da camiye gitmek için evden ayrıldı. Kayalı'nın eve dönmemesi üzerine arama çalışması başlatan yakınları, sonuç alamayınca durumu polis ve jandarmaya bildirdi.

Alzaymır hastası olan Kayalı'nın cep telefonundaki takip programından son görüldüğü yeri tespit eden ekipler, aramalarını Kırkdilim-Laçin ve Kuruçay-Gemet köyleri bölgesinde yoğunlaştırdı.

Sarp ve dağlık arazide jandarma komando birlikleri, İl Afet ve Acil Durumu Müdürlüğü ekiplerince iz takip köpekleriyle arama çalışması yapılıyor.

Ankara'dan gelen Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekipleri de kadavra köpeğiyle çalışmalara destek veriyor. 50 kişilik bir ekibin katıldığı çalışmalardan henüz sonuç alınamadı.

Kayıp Hacı Osman Kayalı'nın oğlu Uğur Kayalı da arama-kurtarma çalışmalarına katılıyor.

Babasının gidebileceği çevre il ve ilçeler ile köyleri de gezerek vatandaşları bilgilendiren ve afişler asan Kayalı, babasının bulunabilmesi için çaba sarf ediyor.

Kayalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, babasının hayatından endişe ettiklerini, bulunması için herkesin yardımını beklediklerini söyledi.

Babasının daha önce de kısa süreli kaybolduğunu belirten Kayalı, "Kaybolduğu günden beri jandarmanın desteğiyle AFAD ekipleriyle arama yapıyoruz. Takip cihazından aldığımız son sinyaller doğrultusunda aramayı bu bölgede yoğunlaştırdık. Buranın dışında olma ihtimali de var. Bir araçla farklı bir yerleşim yerine de gitmiş olabilir. Görenlerin insaniyet namına, Allah rızası için en yakın kolluk kuvvetine bilgi vermesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA