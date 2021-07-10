Çorum'da kaybolan otizmli genç AFAD ve jandarma ekiplerince bulundu

Çorum'un Mecitözü ilçesinde kaybolan otizmli genç, jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla bulunarak ailesine teslim edildi.

Çorum'un Mecitözü ilçesinde kaybolan otizmli genç, jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla bulunarak ailesine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, hafta sonu tatili için geldikleri Kargı köyünde otizmli oğulları Alper Can Arslan'dan (18) bir süre haber alamayan ailesi, dün Mecitözü İlçe jandarma Komutanlığından yardım istedi.

Kayıp ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğüne bağlı arama kurtarma ekibi, gece yarısı arama çalışmalarına başladı.

Otizmli genç, köylülerin de katıldığı arama çalışmasında ağaçlık bölgede bulunarak ilçe merkezine getirildi.

Burada sağlık ekiplerince herhangi bir sorunu olmadığı tespit edilen genç, ailesine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan