Kaybolan köpeğin sahibine belediyenin sosyal medya paylaşımıyla ulaşıldı

Çorum'un Osmancık ilçesinde kaybolan ve belediye binasına gelen köpek, belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımla sahibine teslim edildi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde kaybolan ve belediye binasına gelen köpek, belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımla sahibine teslim edildi.

Osmancık Belediyesi Zabıta ekipleri, belediye binasına giren Amerikan cocker spaniel cinsi tasmalı köpeği fark edince etrafta sahibini aramaya başladı.

Ekipler, belediye binası çevresinde sahibini bulamayınca köpeğin fotoğraflarını belediyenin sosyal medya hesaplarından, "Bu sevimli dostumuz belediyemize gelerek kaybolduğunu bildirmiştir. Mamasını, suyunu ikram ettik. Sahibi teslim almak için kimlik kartıyla birlikte Zabıta Müdürlüğümüze başvurabilir." notuyla paylaştı.

Belediyenin paylaşımı, kısa sürede ilçedeki vatandaşlar arasında yayıldı. Bir arkadaşı vasıtasıyla paylaşımdan haberdar olan Erol Ardıçer, oğlu Arda Ardıçer'e ait olduğunu belgelediği köpeği zabıta ekiplerinden teslim aldı.

Ardıçer, AA muhabirine, "Reks" isimli köpeklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Reks'in gece geç saatlerinde Gemici Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesindeki kulübeden çıkıp kaybolduğunu anlatan Ardıçer, "Bu tarafa gelmiş, sağ olsunlar belediye de yardımcı oldu, teslim ettiler. Allah razı olsun." dedi.

Osmancık Belediyesi Zabıta Amiri Abdullah Dağ da köpeğin sahibinin kısa sürede bulunmasından mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Sabah mesaiye geldiğimizde bir köpeğin belediyemize geldiğini gördük. Sahip çıktık, suyunu yemeğini verdik. Sonra sahibine sosyal medyadan haber verdik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Akıllı