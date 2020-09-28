Çorum'da kaybolan kişinin Akyazı'da görüldüğü iddiası
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Çorum'da kaybolan kişinin Akyazı'da görüldüğü iddiası

28.09.2020 22:31 | Son Güncelleme: 28.09.2020 22:35
Çorum'da kaybolan kişinin Akyazı'da görüldüğü iddiası

Çorum'da kaybolan kişinin Akyazı'da görüldüğü iddiasıÇORUM'un Mecitözü ilçesine bağlı Kalecik köyünde yaşayan ve 1 hafta önce kayıplara karışan İbrahim Öngül (64) Sakarya'nın Akyazı ilçesinde görüldüğü iddia edildi.

Çorum'da kaybolan kişinin Akyazı'da görüldüğü iddiası

ÇORUM'un Mecitözü ilçesine bağlı Kalecik köyünde yaşayan ve 1 hafta önce kayıplara karışan İbrahim Öngül (64) Sakarya'nın Akyazı ilçesinde görüldüğü iddia edildi.Kalecik Köyü'nde yaşayan ve 1 hafta önce tarlaya gideceğini söyleyerek evden ayrılan ve bir daha eve dönmeyen İbrahim Öngül'ü  arama çalışmaları devam ediyor. Kayıp şahsın bulunabilmesi amacıyla, Mecitözü AFAD ve İlçe Jandarma Komutanlığı iz takip köpekleriyle köy ve civarında arama çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Öngül'ün telefon sinyallerine İstanbul'da ulaştığı öğrenilirken kayıp Öngül'e henüz ulaşılamadı. Sakarya'nın Akyazı ilçesinde esnaflık yapan ve kayıp Öngül'ü gördügünü iddia eden Zeki Yazıcı, "Ben çay ocağı işletiyorum. İbrahim Öngül'e benzeyen bir ağabey 2 gündür sabahları çayocağına geliyor.  Sabah bir simitle iki çay içti. Yabancı bir adam olduğu ve buralı olmadığı belliydi. Aranan kişi bu ağabey midir yoksa başkası mıdır bilemem. Sabah gördüm, 2 gündür sabah erken saatlerde buraya geldi." dedi. 

Kayıp olan İbrahim Öngül'ü arama çalışmaları sürdürülüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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