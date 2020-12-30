Kavşakta otomobille çarpışan tır devrildi
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Kavşakta otomobille çarpışan tır devrildi

30.12.2020 10:31 | Son Güncelleme: 30.12.2020 10:44

Çorum'da ip yüklü tırın önce otomobile ardından da refüje çarptıktan sonra devrilmesi nedeniyle Samsun-Ankara kara yolu bir süre ulaşıma kapandı.

Çorum'da ip yüklü tırın önce otomobile ardından da refüje çarptıktan sonra devrilmesi nedeniyle Samsun-Ankara kara yolu bir süre ulaşıma kapandı.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep'ten Rusya'ya giden KGFH 2037 yabancı plakalı tır ile 19 ABN 196 plakalı otomobil, Samsun-Ankara kara yolu Çorum Buharaevler Kavşağı'nda çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan tır refüje çarptıktan sonra yan yattı. Sürücüler kazayı yara almadan atlattı.

Kaza nedeniyle Samsun-Ankara kara yolu bir süre ulaşıma kapandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin müdahalesiyle yolda ulaşım, Samsun istikametine tek şeritli olarak sağlandı.

Tırın vinç yardımıyla yolun kenarına alınmasıyla yol ulaşıma açıldı.

Kavşakta otomobille çarpışan tır devrildi
Kavşakta otomobille çarpışan tır devrildi
Kavşakta otomobille çarpışan tır devrildi
Kavşakta otomobille çarpışan tır devrildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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