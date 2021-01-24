Çorum'da kavgayı ayırmaya çalışırken bıçaklanan Kıbrıs gazisi hayatını kaybetti

Çorum'da arkadaşının karıştığı kavgayı ayırmaya çalışırken bıçaklanan Kıbrıs gazisi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kıbrıs gazisi Necati Aslan (70), Taşhan Caddesi'nde arkadaşının karıştığı kavgayı ayırmaya çalışırken göğsüne aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aslan, burada yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, Aslan'ı bıçakla yaraladıktan sonra kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan