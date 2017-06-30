Çorum'da karşıdan karşıya geçmek isterken otomobil çarptı : 1 ölü



ÇORUM'da yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 43 yaşındaki Cumhur Yavuz, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.



Kaza, bugün Çorum Çevreyolu Toptancılar Sitesi kavşağında meydana geldi. Yavuz, kavşakta kırmızı ışıkta otomobillerin durduğu sırada karşıya geçmek istedi. Tam bu sırada yeşil ışık yandı. Arkadan gelen 39 yaşındaki Süleyman Ç. idaresindeki 55 AVG 74 plakalı otomobil, Cumhur Yavuz'a çarptı. Ağır yaralanan Yavuz, ambulansla Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı.