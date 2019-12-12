Çorum'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 103 öğrenci hastaneye kaldırıldı

12.12.2019 12:46 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:02

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Osmancık ilçesindeki bir kız öğrenci yurdunda karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle 103 öğrencinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Vali Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ömer Derindere Fen Lisesi Kız Öğrenci Yurdu'ndaki 103 öğrencinin, karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle Osmancık Devlet Hastanesi ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığını bildirdi.

Öğrencilerden 47'sinin Çorum'da tedavi edildiğini belirten Çiftçi, "5 öğrencimiz yoğun bakımda ama şuurları açık. Diğer öğrencilerimiz de Osmancık'taki hastanede. Tedbir olarak tüm öğrencilerimizi hastaneye kaldırdık. AFAD ekiplerimiz okulda çalışma yapıyor." dedi.

İlçedeki hastanede ilk müdahalesi yapılan öğrencilerin, Çorum'a sevkinin sürdüğünü dile getiren Çiftçi, "Osmancık'tan sevklerimiz peyderpey devam ediyor. Çorum'da yoğun bakımda bulunan öğrencilerimiz de normal servise alındı. Olayla ilgili bizim tarafımızdan idari, savcılık tarafından da adli soruşturma başlatıldı. Olayın araştırılması için müfettiş görevlendirdik." diye konuştu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada ise 104 öğrencinin kaldığı Ömer Derindere Fen Lisesi Kız Öğrenci Pansiyonu'ndaki 103 öğrencinin saat 05.40 sularında doğal gaz bacasının yerinden çıkması nedeniyle içeri sızan karbonmonoksit gazından etkilendiği aktarıldı.

Öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tüm öğrencilerimizin ilçe devlet hastanesine sevkleri sağlanmıştır. 103 öğrencinin yapılan ilk muayenelerinde kanlarında karbonmonoksit değerlerinin yüksek çıktığı tespit edilmiştir. Öğrencilerimizin hastaneye sevkleri 112 Acil Servis görevlilerince yapılmıştır."

Olayın duyulmasının ardından çok sayıda aile Osmancık Devlet Hastanesine geldi. Çocuklarının durumu hakkında bilgi alan aileler, Çorum'a sevk edilen çocuklarının yanından ayrılmadı.

Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan ve İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı da belirli aralıklarla hastaneye gelerek, öğrencilerin durumu hakkında yetkililerden bilgi alıyor.

Öğrencilerin yanı sıra 2 nöbetçi öğretmenin de tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: AA