Çorum'da karantina süreleri dolan 314 kişi evlerine gönderildi
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Çorum'da karantina süreleri dolan 314 kişi evlerine gönderildi

SUUDİ Arabistan'dan Çorum'a getirilen ve karantina süreleri dolan 314 kişi, evlerine gönderildi.

Çorum'da karantina süreleri dolan 314 kişi evlerine gönderildi
29.04.2020 03:24 | Son Güncelleme: 29.04.2020 03:24

SUUDİ Arabistan'dan Çorum'a getirilen ve karantina süreleri dolan 314 kişi, evlerine gönderildi.

Çorum'da 14 Nisan'da yurda yerleştirilen, Suudi Arabistan'da işçi olarak çalışanlar ile umre için kutsal topraklara gidenlerden oluşan 314 kişinin karantina süresi doldu. Yurt binası önünde veda töreni düzenlendi. Törende konuşan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 314 kişiyi en iyi şekilde ağırlamaya çalıştıklarını belirterek, "Artık sizler, bizim fahri hemşehrimiz oldunuz. Çorum halkı olarak sizleri en iyi şekilde misafir etmeye çalıştık. Çok şükür bu süreci sorunsuz atlattık." dedi.Törende Çorum Belediyesi'ne ait Ramazan TIR'ındaki sanatçılar tarafından kısa bir konser verildi. Sağlık görevlileri tarafından son kez kontrolden geçirilen ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayan 314 kişi, 38 kente uğurlandı. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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