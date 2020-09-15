Çorum'da karantina kurallarına uymayan 51 kişiye para cezası
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Çorum'da karantina kurallarına uymayan 51 kişiye para cezası

Çorum'da korona virüs tedbirleri kapsamında kurallara uymayan 51 kişiye 156 bin 150 TL para cezası kesildi.

Çorum'da karantina kurallarına uymayan 51 kişiye para cezası
15.09.2020 14:58 | Son Güncelleme: 15.09.2020 15:01

Çorum'da korona virüs tedbirleri kapsamında kurallara uymayan 51 kişiye 156 bin 150 TL para cezası kesildi.

Çorum Valiliğinden yapılan açıklamada 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü koordinesinde kurulan Mahalle Denetim Ekiplerinin denetimlerine sıkı bir şekilde devam ettiği bildirildi. Covid-19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle evde izolasyon altına alınan kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon şartlarına uyulup uyulmadığı ekipler tarafından düzenli bir şekilde denetlendiği ve gerekli uyarıların yapıldığının belirtildiği açıklamada, "10 Eylül 2020 tarihi itibariyle ilçeler de dahil olmak üzere il genelinde kuralları ihlal eden 51 vatandaşımıza toplam 156 bin 150 TL para cezası uygulanmıştır. Denetimler hız kesmeden devam edecek olup, ayrıca izolasyon kurallarına uymayan vatandaşlarımızın karantina süreleri KYK'ya bağlı yurtlarda tamamlattırılacaktır. Covid-19 ile mücadelede tüm vatandaşlarımızın alınan kurallara hassasiyetle uymaları önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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