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ÇORUM'DA KAR YAĞIŞLI ETKİLİ OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇORUM'da etkili olan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü.

ÇORUM (DHA) - ÇORUM'da etkili olan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü.

Kentte kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığı sıfırın altında 3 derecelere kadar geriledi. Oluşan buzlanma ile maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Çorum Belediyesi'ne bağlı ekipler, ana arterler başta olmak üzere araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı.

ÇORUM'DA KAR YAĞIŞLI ETKİLİ OLDU

ÇORUM'DA KAR YAĞIŞLI ETKİLİ OLDU

ÇORUM'DA KAR YAĞIŞLI ETKİLİ OLDU

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ÇORUM'da etkili olan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü.

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