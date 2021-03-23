Çorum'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor
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Çorum'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor

23.03.2021 18:31 | Son Güncelleme: 23.03.2021 18:34
Çorum'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor

Çorum'da etkili olan kar yağışı dolayısıyla Samsun-Ankara kara yolunda ulaşımda aksama yaşanıyor.

Çorum'da etkili olan kar yağışı dolayısıyla Samsun-Ankara kara yolunda ulaşımda aksama yaşanıyor.

Kentte öğlenden itibaren etkili olan yağmurun ardından akşam saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı başladı.

Zaman zaman tipi şeklinde görülen yağış nedeniyle Karadeniz'i İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Samsun-Ankara kara yolunda ulaşımda güçlük yaşanıyor.

Sürücüler yağış nedeniyle zor anlar yaşarken trafik polisleri ile Karayolları ekipleri güzergahta tedbir aldı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada yağışların 3 gün boyunca aralıklarla devam edeceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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