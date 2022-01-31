ÇORUM'DA KAR KALINLIĞI YÜKSEK KESİMLERDE 1 METREYİ AŞTI

ÇORUM (DHA) - ÇORUM'da etkisini artıran kar yağışıyla birlikte, kar kalınlığı, kent merkezinde 30 santimetre, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi aştı.

Son yılların en kurak ve en az yağış alan illeri arasında yer alan Çorum'da etkili kar yağışı nedeniyle kent merkezi yeniden beyaza büründü. Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü kentte ekipler, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreyi bulurken yüksek kesimlerde ise 1 metreyi aştı.