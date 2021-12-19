Çorum'da kar yağışı etkili oluyor

ÇORUM (AA) - Çorum'da kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü.

Vatandaşlar sokağa çıkarak, bu yıl kent merkezinde ilk kez etkili olan karın tadını çıkardı.

Kar yağışı nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunda da ulaşımda sıkıntılar yaşanıyor.

Yağışla birlikte Çorum Belediyesi, İl Özel İdaresi ve Karayolları Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, ana arterlerde tuzlama çalışmalarına başladı.

AA / Kemal Ceylan - Son Dakika Haberleri

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