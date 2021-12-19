Çorum'da kar yağışı etkili oluyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çorum'da kar yağışı etkili oluyor

Çorum'da kar yağışı etkili oluyor
AA / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Çorum'da kar yağışı etkisini sürdürüyor.

ÇORUM (AA) - Çorum'da kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü.

Vatandaşlar sokağa çıkarak, bu yıl kent merkezinde ilk kez etkili olan karın tadını çıkardı.

Kar yağışı nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunda da ulaşımda sıkıntılar yaşanıyor.

Yağışla birlikte Çorum Belediyesi, İl Özel İdaresi ve Karayolları Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, ana arterlerde tuzlama çalışmalarına başladı.

MUŞ'TA KAR VE TİPİDE MAHSUR KALAN 30 KİŞİ KURTARILDI

MUŞ'TA KAR VE TİPİDE MAHSUR KALAN 30 KİŞİ KURTARILDI

 YÜKSEKOVA'DA BUZLANAN YOLLARDA SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

YÜKSEKOVA'DA BUZLANAN YOLLARDA SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

 İstanbul'da kar alarmı verildi, İBB düğmeye bastı! 290 bin ton tuz depolarda tutuluyor, araçlar hazır

İstanbul'da kar alarmı verildi, İBB düğmeye bastı! 290 bin ton tuz depolarda tutuluyor, araçlar hazır

AA / Kemal Ceylan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title