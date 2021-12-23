ÇORUM'DA KAR, ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİN EĞLENCESİ OLDU - Haberler
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ÇORUM'DA KAR, ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİN EĞLENCESİ OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇORUM'da etkili olan kar, sürücülere zor anlar yaşatırken, öğretmen ve öğrenciler de yokuştan kayarak eğlendi.

ÇORUM (DHA) - ÇORUM'da etkili olan Kar, sürücülere zor anlar yaşatırken, öğretmen ve öğrenciler de yokuştan kayarak eğlendi.

Kentte sabah saatlerinde başlayan Kar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının eksi 4 dereceye kadar düştüğü Çorum'da kar nedeniyle kayganlaşan yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışının etkisiyle kayganlaşan yollarda sürücüler yokuşları çıkmakta zorlandı. Kar yağışının etkisini artırmasıyla eğlenmek isteyenler de sokaklara akın etti. Bahçelievler Mahallesi Şenyurt 3'üncü Sokak'ta bir araya gelen Salim Akaydın Ortaokulunda, öğretmen ve öğrenciler, gönüllerince kartopu oynadı, poşetlerle kaydı. Öğrencilere eşlik eden öğretmenler de kayarak eğlendi.

ÇORUM'DA KAR, ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİN EĞLENCESİ OLDU

ÇORUM'DA KAR, ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİN EĞLENCESİ OLDU

ÇORUM'DA KAR, ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİN EĞLENCESİ OLDU

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