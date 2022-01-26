Çorum'da kar nedeniyle mahsur kalan diyaliz hastasını jandarma kurtardı - Haberler
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Çorum'da kar nedeniyle mahsur kalan diyaliz hastasını jandarma kurtardı

Çorum'da kar nedeniyle mahsur kalan diyaliz hastasını jandarma kurtardı

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde şiddetli kar nedeniyle yolda mahsur kalan diyaliz hastası, jandarma ekiplerince hastaneye ulaştırıldı.

OĞUZLAR, ÇORUM (AA) - Çorum'un Oğuzlar ilçesinde şiddetli kar nedeniyle yolda mahsur kalan diyaliz hastası, jandarma ekiplerince hastaneye ulaştırıldı.

Ağaççamı köyünde yaşayan yaşlı kadın, tedavi için araçla kent merkezine gelirken kar nedeniyle Kayıbeli mevkisinde kapanan yolda mahsur kaldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Koordinasyon Merkezini arayan hastaya ulaşmak için İlçe Jandarma Komutanlığından bir ekip görevlendirildi.

Arazi aracıyla bölgeye giden jandarma ekibi, aracı saplandığı kar birikintisinden kurtardıktan sonra diyaliz hastasını hastaneye götürdü.

AA / Kemal Ceylan - Son Dakika Haberleri

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