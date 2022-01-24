Çorum'da kar nedeniyle çatısı çöken ahırdaki 100 koyun son anda kurtarıldı - Haberler
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Çorum'da kar nedeniyle çatısı çöken ahırdaki 100 koyun son anda kurtarıldı

Çorum'da kar nedeniyle çatısı çöken ahırdaki 100 koyun son anda kurtarıldı
AA / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Çorum'un Boğazkale ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle çatısı çöken ahırdaki koyunlar son anda kurtarıldı.

BOĞAZKALE, ÇORUM (AA) - Çorum'un Boğazkale ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle çatısı çöken ahırdaki koyunlar son anda kurtarıldı.

Emirler köyünde Serdar Bektur'a ait ahırın çatısı, kar birikintisini nedeniyle çökmeye başladı.

Durumu fark eden aile üyeleri, son anda ahıra girerek 100 küçükbaş hayvanı dışarı çıkardı.

Kar kalınlığının 50 santimetreye yaklaştığı köyde kurtarılan 100 koyun geçici olarak köy muhtarının ahırına yerleştirildi.

Bektur, AA muhabirine, zorlu kış şartlarında mağdur olduklarını belirterek, "Çok şükür hayvanlarımız telef olmadı. Ahırı onarmak için devletimizden yardım bekliyoruz." dedi.

Çorum'da kar nedeniyle çatısı çöken ahırdaki 100 koyun son anda kurtarıldı

Çorum'da kar nedeniyle çatısı çöken ahırdaki 100 koyun son anda kurtarıldı

Çorum'da kar nedeniyle çatısı çöken ahırdaki 100 koyun son anda kurtarıldı

Çorum'da kar nedeniyle çatısı çöken ahırdaki 100 koyun son anda kurtarıldı

AA / Kemal Ceylan - Son Dakika Haberleri

Boğazkale, Çorum, kar, Güncel, Haber

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